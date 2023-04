Öffentlicher Verkehr Große Nachfrage nach 49-Euro-Tickets in Deutschland

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Deutsche Bahn verkaufte 250.000 Deutschlandtickets in drei Tagen Foto: APA/dpa

D ie Deutsche Bahn hat in den ersten Tagen nach dem Verkaufsstart eine große Nachfrage nach dem 49-Euro-Abo für den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr registriert. "Die Nachfrage ist enorm. In den ersten drei Tagen des Vorverkaufs wurden allein bei der Bahn 250.000 Deutschlandtickets gekauft", sagte Regionalverkehrsvorständin Evelyn Palla der Zeitung "Bild am Sonntag".