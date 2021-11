In NÖ, Wien und Oberösterreich am meisten Klimatickets verkauft

Fast 128.000 österreichweite Klimatickets sind seit dem Start vor eineinhalb Monaten verkauft worden. Drei Viertel wurden in den drei einwohnerstärksten Bundesländern Oberösterreich, Niederösterreich und Wien verkauft, wie Zahlen zeigen, die das für das Klimaticket zuständige Verkehrsministerium von Leonore Gewessler (Grüne) zur Verfügung stellte. In Wien und NÖ kaufte rund jeder 50. die österreichweite Variante. In Vorarlberg waren es nur 0,6 Prozent der Einwohner.