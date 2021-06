Kurz und Kogler in positiver Post-Corona-Stimmung .

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) demonstrieren Koalitionsfrieden und "zeigen sich angesichts der vielen positiven Entwicklungen erfreut", wie es in einer gemeinsamen Presseaussendung der beiden zur aktuellen Corona-Situation am Sonntag hieß. Die Strategie im Kampf gegen Pandemie und Wirtschaftskrise trage Früchte, so die türkis-grüne Botschaft.