Finanzausgleich ÖGK-Huss sieht in Finanzausgleich vergebene Chance

ÖGK-Huss mit Ergebnis des Finanzausgleiches unzufrieden Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

D ie Einigung beim Finanzausgleich ist für den Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Andreas Huss, zu wenig, um die "anstehenden Probleme in der Gesundheitsversorgung" zu lösen. Ein moderner, einheitlicher Leistungskatalog sei mit diesem Finanzrahmen "unmöglich umsetzbar", so Huss in einer Aussendung am Mittwoch: "Mit dem nun auf dem Tisch liegenden Paket sind diese Ziele nicht erreichbar."