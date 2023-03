Handball ÖHB-Männer holen EM-2024-Ticket - 31:28 gegen Ukraine

ÖHB-Team holte gegen Ukraine EM-Ticket Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Ö sterreichs Handball-Männer-Nationalteam hat sich am Samstag einen Startplatz für die EM 2024 in Deutschland gesichert. Die ÖHB-Auswahl gewann das Qualifikationsspiel in Linz gegen die Ukraine mit 31:28 (11:14), feierte in Gruppe 4 den vierten Sieg im vierten Match und hat dadurch ihr EURO-Ticket fix. Im Gegensatz zum 38:31 gegen die Ukrainer am vergangenen Donnerstag hatten die Österreicher diesmal aber hart zu kämpfen.