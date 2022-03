Österreich 37.910 Corona-Neuinfektionen und 40 weitere Tote

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

3.178 Covid-Patienten in Spitälern, davon 240 auf Intensivstationen Foto: APA/Centers for Disease Control and Prevention

In 24 Stunden sind österreichweit 37.910 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner sank seit dem Vortrag auf 3.096 Fälle, ist aber immer noch auf hohem Niveau. Im Krankenhaus lagen am Freitag 3.178 Covid-Betroffene, das sind 57 weniger als am Vortag, aber 130 mehr als vor einer Woche. Die Zahl der Intensivpatienten stieg im Tagesvergleich um sieben und seit der Vorwoche um 33 auf 240 Schwerstkranke. Zudem gab es 40 weitere Tote.