Weiter weniger wurden auch die Covid-19-Patienten in Krankenhausbehandlung. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt nun 7,3 Fälle je 100.000 Einwohner.

Am Montag gab es somit in Österreich noch 2.078 aktive Fälle - um 59 weniger als am Sonntag. Vor einem Monat - am 28. Mai - waren es mit 6.306 aktiv Infizierten noch mehr als dreimal so viele gewesen. Auch die Zahl der Neuinfektionen war damals noch viel höher - 541 Fälle wurden vor einem Monat innerhalb von 24 Stunden gemeldet.

Am Sonntag wurde wieder deutlich weniger geimpft als an anderen Wochentagen. Österreichweit kamen 36.844 Impfungen hinzu. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 4.670.479 Menschen bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 52,5 Prozent der Bevölkerung. 2.909.494 und somit 32,7 Prozent der Österreicher sind bereits voll immunisiert.

Am höchsten ist die Erst-Durchimpfungsrate in Niederösterreich mit 57,9 Prozent. Im Burgenland sind 57,3 Prozent der Bevölkerung geimpft, in Tirol 53,3 Prozent. Nach Vorarlberg (52,6), Kärnten (51,7), der Steiermark (51,5), Salzburg (50,6) und Oberösterreich (48,6) bildet Wien das Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 48,2 Prozent.

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 650.324 bestätigte Infizierte gegeben. Als genesen gelten 637.545 Personen. Im Krankenhaus müssen noch 179 Covid-19-Patienten behandelt werden, das sind um acht weniger als am Sonntag. 59 Schwerkranke werden auf Intensivstationen betreut - um drei weniger als am Vortag. Vor einer Woche waren es noch 80 Intensivpatienten gewesen.

Seit Sonntag wurde ein weiterer Todesfall gemeldet, in der vergangenen Woche starben 21 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 10.701 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind somit bereits 120,2 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

In den vergangenen 24 Stunden wurden österreichweit 450.976 PCR- und Antigenschnell-Tests eingemeldet. Davon waren 71.226 aussagekräftige PCR-Tests. 0,1 Prozent lieferten positive Ergebnisse.