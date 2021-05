Ampel-Kommission empfiehlt Vorbereitung der Bevölkerung .

Die Ampel-Kommission empfiehlt eine entsprechende Vorbereitung der Bevölkerung auf die großen Öffnungsschritte am 19. Mai. Konkret regt das Gremium an, altersgruppen- bzw. zielgruppenspezifische Kommunikationsmaßnahmen insbesondere in sozioökonomisch benachteiligten bzw. vulnerablen Gruppen zu intensivieren. Das gilt auch in Sachen Impfbereitschaft.