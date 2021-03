Anschober weiter für europäische Lösung bei AstraZeneca .

Nachdem mehrere Staaten in der EU und auch außerhalb das Verimpfen des Corona-Vakzines von AstraZeneca ausgesetzt haben, hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Dienstag bei einer Pressekonferenz die Lösung weiterhin auf "gesamteuropäischer Ebene" gesehen. Gemäß der Empfehlung des österreichischen Impfgremiums wird AstraZeneka vorerst weiter verimpft. Vor einem etwaigen Stopp wird die Bewertung der Europäischen Arzneimittelagentur EMA am Donnerstag abgewartet.