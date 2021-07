Corona-Lage entwickelt sich weiter ungünstig .

Die Corona-Lage in Österreich dürfte sich weiter verschlechtern. Das Covid-Prognose-Konsortium rechnet in seinem am Mittwoch veröffentlichten Ausblick für die kommende Woche, dass die Sieben-Tages-Inzidenz bis auf 29 Fälle pro 100.000 Einwohner steigen wird.