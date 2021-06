Corona-Neuinfektionen sinken auf unter 100 .

In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden erstmals seit August 2020 wieder weniger als 100 Corona-Neuinfektionen vermeldet worden. Erstmals seit September gibt es keinen Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Exakt 94 Infektionen mit SARS-CoV-2 wurden am Montag zum Sommerbeginn gemeldet, klar unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (134). Dafür ist Testanzahl nach dem Wochenende aber geringer als im weiteren Wochenverlauf.