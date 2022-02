Corona-Neuinfektionen wieder bei über 38.000

Insgesamt zeigt sich das Infektionsgeschehen vor dem Bund-Länder-Gipfel mit den Gecko-Experten also relativ unverändert, aber mit leicht sinkenden Tendenzen im Vergleich zu den beiden vergangenen Wochen. So liegt die Sieben-Tages-Inzidenz nun bei 2384,9 Fällen pro 100.000 Einwohner, vergangenen Mittwoch waren es noch 2.560,7. Im Wochenvergleich stieg die Zahl der Spitalspatienten jedoch um 176, bei den Intensivpatienten um 16 Personen an, was in beiden Sektoren ein Plus von 8,6 Prozent bedeutet

Die Zahl der aktiven Fälle lag bei 309.150, das ist wiederum ein Rückgang von über zehn Prozent innerhalb einer Woche. Die 44 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronainfektion bedeuten hingegen den bisherigen Höchstwert in diesem Jahr, in den vergangenen sieben Tagen wurden 178 Tote registriert, insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 14.471 Tote in Österreich gefordert.

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 1.177.747 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet, 878.199 davon waren aussagekräftigere PCR-Tests. Die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 4,4 Prozent. Dieser 24-Stunden-Wert liegt unter dem Schnitt der vergangenen Woche (durchschnittlich 5,3 Prozent der PCR-Tests positiv).

10.562 Impfungen sind am Dienstag durchgeführt worden, die Mehrheit davon waren Drittstriche. Damit geht die Zahl der Impfungen weiter retour, denn noch vor einer Woche waren es 17.487 Stiche gewesen - und trotzdem der mit Abstand dem geringste Dienstag-Wert seit Jahresbeginn. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 6.785.209 Personen bereits zumindest eine Impfung erhalten, 6.227.233 Menschen und somit 69,7 Prozent der Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz.

Im Bundesländervergleich ist Vorarlberg jenes mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz von 2.864,5, gefolgt von Kärnten, Oberösterreich und Steiermark (2.723,6, 2.627,2 bzw. 2.403,8). Weiters folgen Niederösterreich (2.386), Wien (2.233,2), Tirol (2.181,5), Salzburg (2.155,5) und das Burgenland (1.727,6).