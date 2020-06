Die Deutschförderklassen wurden im Schuljahr 2018/19 eingeführt. Besuchen müssen sie jene Kinder, die als außerordentliche Schüler eingestuft werden - also dem Unterricht aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse nicht folgen können. Dort wird dann in 15 bis 20 Wochenstunden nach eigenem Lehrplan Deutsch unterrichtet, für Gegenstände wie Zeichnen, Musik oder Turnen werden die Kinder aber altersgemäß den normalen Regelklassen zugeteilt. Am Ende jedes Semesters wird dann der Sprachfortschritt überprüft.

Dann sind drei Fälle möglich: Bei nicht entsprechendem Fortschritt muss die Deutschklasse weiter besucht werden. Das war nach dem ersten Jahr 2018/19 bei 16 Prozent der insgesamt 12.250 Schüler der Fall - sie begannen also auch das laufende Schuljahr in der Fördermaßnahme.

Sind die Verbesserungen so deutlich, dass der Schüler dem Unterricht folgen kann, wird er zum ordentlichen Schüler, wechselt in eine Regelklasse und erhält eine Förderung im Rahmen von Deutsch als Zweitsprache. Das schaffte immerhin knapp ein Drittel der Schüler.

Liegen die Testergebnisse dazwischen, kann der Schüler also trotz Fortschritten noch nicht ganz dem Unterricht folgen, wechselt er als außerordentlicher Schüler in die Regelklasse und erhält noch sechs Stunden pro Woche parallel zum Unterricht Förderung in einem Deutschförderkurs. In diese Gruppe fielen mit knapp der Hälfte die meisten der Kinder. Rund vier Prozent der Schüler, die 2018/19 in der Deutschklasse starteten, besuchten im laufenden Schuljahr keine Schule in Österreich mehr.

Insgesamt hat sich die Zahl der Kinder in Deutschförderklassen damit von 12.250 im Schuljahr 2018/19 auf knapp 10.900 verringert. Im Bildungsministerium rechnet man aufgrund der sinkenden Neuzuwanderung und einer verbesserten Sprachförderung in den Kindergärten mit einer weiter sinkenden Zahl.

Im laufenden Schuljahr wurden die Testungen für Kinder in Deutschklassen, die über die Einstufung im nächsten Schuljahr entscheiden, aufgrund der Corona-Pandemie grundsätzlich auf September verschoben. Nur auf Antrag von Eltern oder Lehrern dürfen sie noch vor dem Sommer durchgeführt werden.

Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) freute sich in einer Aussendung "über diese erste sehr positive Bilanz zu den Deutschförderklassen, die zeigt, dass sie sich mehr als bewährt haben". Diese seien "ein gutes Instrument vor allem in Ballungsräumen, wo es viele Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen an den Schulen gibt und Deutsch als gemeinsame Unterrichtssprache erst gefestigt werden muss", so Raab.