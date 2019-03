Die scheidende Parteichefin hatte sich zuvor verabschiedet und betont, dass sie eine "gestärkte und erneuerte, mit einem finanziellen Spielraum ausgestattete Partei" übergebe.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner zeigte sich zuvor überzeugt, dass Dornauer ein gutes Ergebnis bei der Wahl erhalten werde. Ihr kurzfristig zugesagtes Kommen begründete sie damit, dass es darum gehe, "Klarheit zu schaffen", meinte sie. Die Partei müsse Geschlossenheit zeigen. Sowohl die Tiroler SPÖ als auch die SPÖ insgesamt werde gestärkt aus diesem Parteitag hervorgehen, zeigte sich die Parteichefin überzeugt.

Rendi-Wanger steckte beim Landesparteitag innerparteiliche Grenzen ab. Sowohl die öffentlich geführte parteiinterne Diskussion über den Einzug des neuen Landesvorsitzenden Georg Dornauer in die Bundesparteigremien als auch die Debatte über die Sicherungshaft waren keineswegs hilfreich.

"Diese öffentlichen, medialen Diskussionen haben uns nicht genutzt", kritisierte Rendi-Wagner: "Sie haben uns im Bemühen um Geschlossenheit nicht gestärkt." Diese sei aber die Bedingung für künftige Erfolge. "Wir dürfen uns nicht in interne Debatten verstricken, sondern müssen Problemlösungen für die Menschen bieten", so die SPÖ-Vorsitzende.

Der "Horizontale"-Sager Dornauers in Richtung der grünen Landesrätin Gabriele Fischer sei inakzeptabel gewesen, so die SPÖ-Chefin. Dornauer habe sich danach entschuldigt und die Sanktion in Form des Ausschlusses aus den Bundesparteigremien akzeptiert. "Wem hat es jetzt genutzt, dass Du diese Diskussion neuerlich öffentlich geführt hast", fragte die SPÖ-Chefin in Richtung Dornauers: "Lassen wir das doch sein. Es hilft uns nicht weiter." Sie stehe voll hinter der Tiroler SPÖ, versicherte die Bundesparteivorsitzende. Tirol sei in den Bundesgremien der Partei durch engagierte Mitstreiter gut vertreten, meinte Rendi-Wagner und erteilte damit zumindest indirekt einen Einzug Dornauers eine Absage.