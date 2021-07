Erste Kulturstrategie gegen Auswirkungen der Pandemie .

Mit der ersten Kunst- und Kulturstrategie will der Bund den Auswirkungen der Coronapandemie begegnen. Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) hat am Freitag gemeinsam mit Vertretern der Szene die Eckpunkte des Vorhabens vorgestellt. Die Krise habe gezeigt, "was Solidarität und Zusammenhalt bedeuten können. Das wollen wir aufgreifen und als Motor für diese Aufgabe nutzen." Im Zentrum stehe die Beteiligung von Künstlerinnen und Künstlern, aber auch dem Publikum.