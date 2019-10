Föhn brachte neue Temperatur-Rekorde für Oktober .

Der starke Föhn hat am Montag in einigen Regionen Österreichs neue Temperatur-Rekorde für den Oktober gebracht. Spitzenwerte gab es beispielsweise an den ZAMG-Wetterstationen in Leibnitz (27,8 Grad), Feldbach (27,5 Grad), Graz Straßgang (27,4 Grad), Graz Universität (27,2 Grad) und Fürstenfeld (27,0 Grad).