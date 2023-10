Österreich gedenkt in Wien der Opfer des Hamas-Terrors

Die Botschaft von Van der Bellen anlässlich des von der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) initiierten Gedenkens an die im Zuge des Hamas-Terrors Ermordeten werde von der Schauspielerin Mercedes Echerer vorgetragen, hieß es seitens der Präsidentschaftskanzlei. Zudem waren Ansprachen von Oberrabbiner Jaron Engelmayer und weiteren Vertreterinnen und Vertretern der jüdischen Gemeinde geplant. Unter dem Motto "#standwithisrael" wolle man der im Zuge des Hamas-Terrors Ermordeten gedenken und für die rasche und vollständige Genesung der Verletzten sowie die sichere Rückkehr der Verschleppten beten, hatte die IKG schon im Vorfeld betont.

"Es gibt keine Rechtfertigung für Terrorismus. Hunderte Zivilisten wurden in ihren Wohnungen überfallen. Viele verschleppt, noch mehr kaltblütig ermordet. Leichen wurden und werden geschändet", sagte IKG-Präsident Oskar Deutsch am Dienstag anlässlich der Ankündigung der Veranstaltung, die direkt vor dem Bundeskanzleramt und der Präsidentschaftskanzlei abgehalten wurde. "Die Barbarei dieser Islamisten ist grenzenlos."

Für die österreichische Bischofskonferenz nimmt laut Kathpress der Wiener Weihbischof Stephan Turnovszky an der Gedenkveranstaltung teil. Er vertritt den Bischofskonferenz-Vorsitzenden, Erzbischof Franz Lackner, sowie Kardinal Christoph Schönborn, die sich derzeit beide bei der Welt-Synode in Rom befinden.

Terroristen hatten am Samstag im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas ein Massaker unter israelischen Zivilisten in Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet. Die Zahl der Toten liegt nach Armeeangaben bei mehr als 1.200. Mindestens 3.000 weitere Menschen seien verletzt worden. Die Zahl der bei israelischen Gegenangriffen Israels im Gazastreifen getöteten Palästinenser stieg am Mittwoch nach palästinensischen Angaben auf mindestens 1.100 . Über 5.300 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit.