Eishockey Österreich gewinnt Eishockey-Viernationenturnier

Turniersieg für die Mannschaft von Roger Bader Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

D as österreichische Eishockey-Team hat das Viernationen-Turnier in Kopenhagen gewonnen. Die Mannschaft von Chefcoach Roger Bader ließ dem 2:1 nach Penaltys gegen Norwegen am Samstag ein glattes 3:0 (2:0,1:0,0:0) über Gastgeber Dänemark folgen. Damit glückte der rot-weiß-roten Auswahl im Vergleich mit anderen A-Nationen der letzte Härtetest vor Beginn der WM-Vorbereitung im April.