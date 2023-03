Österreich-GP in Spielberg bis 2027 fix im F1-Kalender

Werbung

Der Österreich-GP ist seit 2014 wieder fester Bestandteil im F1-Kalender, zuvor hatte es von 2004 bis 2013 keine Rennen in Spielberg gegeben. Nach einem Umbau des Geländes nach Initiative des verstorbenen Red-Bull-Eigentümers Dietrich Mateschitz kehrte die Formel 1 wieder auf rot-weiß-roten Boden zurück. Heuer wird der Große Preis von Österreich am 2. Juli stattfinden, zum zweiten Mal mit einem Sprintrennen am Samstag. Im vergangenen Jahr waren laut offiziellen Angaben bei der ausverkauften Veranstaltung mehr als 300.000 Zuschauer am Rennwochenende anwesend.

"Der Große Preis von Österreich bietet die perfekte Mischung aus einer anspruchsvollen Strecke, Rennfahren mit Höchstgeschwindigkeiten und einem wunderbaren Austragungsort für unsere Fans", sagte Formel-1-Präsident und CEO Stefano Domenicali. "Ich freue mich daher sehr, dass wir im Rahmen dieser neuen Vereinbarung bis mindestens 2027 auf den Red Bull Ring zurückkehren werden."

Domenicali würdigte Mateschitz für die "Liebe, Leidenschaft und Vision", die er in die Formel 1 eingebracht hat. Er habe damit für den "anhaltenden Erfolg" der Veranstaltung und die große Begeisterung für den Sport in Österreich und auf der ganzen Welt gesorgt.

Die Formel 1 habe mit der Vertragsverlängerung ein "starkes Bekenntnis" zu Österreich, Steiermark und zur Murtal-Region gegeben, sagte Erich Wolf, Geschäftsführer des Projekts Spielberg. Im Sommer wird in Spielberg das Zehn-Jahre-Jubiläum der neuen Partnerschaft mit der Formel 1 gefeiert. Die Zukunft von anderen Strecken in der Formel 1 wie das Traditionsrennen in Spa/Belgien ist derzeit hingegen noch offen.

In Spielberg wurden bisher insgesamt 34 F1-Rennen gefahren, in den vergangenen drei Jahren gab es mit Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) und Valtteri Bottas (Mercedes) drei Sieger von drei verschiedenen Teams.