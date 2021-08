Spanier Garcia gewinnt Moto3-Auftaktrennen .

Der als Qualifikations-13. nur aus Reihe fünf gestartete Spanier Sergo Garcia hat am Sonntag beim Motorrad-Grand-Prix von Österreich in Spielberg das Rennen der Moto3-Klasse gewonnen. Vor vollen Tribünen setzte der GasGas-Pilot in der vorletzten Kurve und damit dort, wo er eine Woche zuvor im Rennen gestürzt war, das entscheidende Manöver. Der überlegene WM-Leader Pedro Acosta (KTM) begnügte sich mit Platz vier. Der Österreicher Max Kofler verpasste als 22. die Punkteränge.