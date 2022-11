Österreich Heimischer Arbeitsmarkt behauptet sich trotz Krisen gut

D ie Situation am heimischen Arbeitsmarkt ist trotz wirtschaftlich schwieriger Lage nach wie vor sehr gut. Ende Oktober waren in Österreich 319.232 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet, um rund 22.000 weniger als vor einem Jahr und um rund 35.000 Personen weniger als im Oktober 2019, sprich vor der Pandemie. Die Arbeitslosenquote betrug Ende Oktober 6 Prozent, das ist der niedrigste Oktoberwert seit 14 Jahren.