Im Vorjahr 47.482 Hochzeiten und 13.997 Scheidungen

"Damit wurde das Niveau von 2019 erstmals wieder übertroffen. Gleichzeitig wurden um 513 bzw. 3,5 Prozent weniger Ehen rechtskräftig geschieden und um 27 bzw. 24,3 Prozent mehr eingetragene Partnerschaften aufgelöst als 2021. Die Zahl der jährlichen Scheidungen ist damit seit 2019 deutlich gesunken", erläuterte Thomas.

Bei 71,1 Prozent der Hochzeiten im Vorjahr war es für beide Partner die erste Ehe. Das mittlere Erstheiratsalter der Männer lag bei 33,3 Jahren, jenes der Frauen bei 31,3. Die nachträgliche Eheschließung ihrer Eltern betraf im Jahr 2022 insgesamt 20.271 gemeinsame voreheliche Kinder. Pro geschlossener Ehe mit Kindern entsprach dies im Durchschnitt 1,46 Sprösslingen.

Im Jahr 2022 waren von den 47.482 standesamtlichen Eheschließungen 791 gleichgeschlechtlich; diese Möglichkeit der Ehe für alle besteht seit dem 1. Jänner 2019. Zugleich begründeten 1.492 verschiedengeschlechtliche Paare sowie 106 gleichgeschlechtliche Paare eingetragene Partnerschaften.

In sechs Bundesländern wurden 2022 weniger Ehen rechtskräftig geschieden als im Jahr davor. Die stärksten Rückgänge verzeichnete Tirol (minus 8,1 Prozent), gefolgt von Wien (minus 5,7 Prozent), Oberösterreich (minus 5,0 Prozent) und Vorarlberg (minus 4,1 Prozent). Im Burgenland (plus 1,6 Prozent), in Salzburg (plus 0,2 Prozent) und in Kärnten (plus 0,1 Prozent) gab es etwas mehr Scheidungen als im Jahr 2021.

Die Gesamtscheidungsrate betrug 34,5 Prozent. Die mittlere Ehedauer (Median) der im Vorjahr geschiedenen Ehen lag mit 10,6 Jahren auf dem Niveau des Vorjahres. Insgesamt 16.223 Kinder, davon 11.471 Minderjährige (70,7 Prozent), waren von der Scheidung ihrer Eltern betroffen. Die Ex-Ehepaare hatten somit im Durchschnitt 1,16 Kinder, mehr als die Hälfte davon jünger als 14 Jahre (8.877).

11.954 bzw. 85,4 Prozent aller Scheidungen erfolgten in beiderseitigem Einvernehmen. Bei den insgesamt 1.775 strittig geschiedenen Ehen war zu 44,1 Prozent der Mann Träger des Verschuldens, zu 10,8 Prozent die Frau, zu 31,7 Prozent beide sowie in 13,5 Prozent der Fälle keiner von beiden.

