Eishockey Österreich in Eishockey-Olympiaquali gegen Letten, Franzosen

Teamchef Bader sieht Ausgangslage offen Foto: APA/EVA MANHART

Werbung

Ö sterreichs Eishockey-Nationalteam der Männer trifft in der Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2026 auf Lettland, Frankreich und einen noch zu bestimmenden Qualifikanten. Nur der Sieger des Ende August 2024 ausgetragenen Turniers erhält einen Startplatz für die Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Die Top-Acht-Nationen der IIHF-Weltrangliste haben ihre Olympia-Tickets schon in der Tasche, Gastgeber Italien ist ebenfalls direkt qualifiziert.