Internet-Ausfälle speziell am Montagabend .

In Österreich ist es am Montagabend zu einem starken Anstieg an Internet-Problemen bzw. -Ausfällen gekommen. Kunden von Magenta waren vermehrt davon betroffen, und zwar im Bereich Festnetz-Internet. Nach Auskunft des Unternehmens gegenüber der APA - Austria Presse Agentur sei die Basis der Probleme eine Störung in internationalen Datennetzwerken in mehreren Ländern Europas gewesen.