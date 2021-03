Jeder Dritte ab 65 lebt allein .

Jede dritte Person ab 65 Jahren lebt in Österreich allein. 2020 gab es 3.988.000 Privathaushalte, davon 2.346.000 Einfamilien- und 56.000 Mehrfamilienhaushalte, berichtete die Statistik Austria. Insgesamt 1.506.000 Menschen lebten allein. "Der Trend zu Einpersonenhaushalten hält an. Seit Mitte der 1980er-Jahre hat sich die Zahl nahezu verdoppelt", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Insgesamt lebe mehr als jede sechste Person in Privathaushalten allein.