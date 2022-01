Jugendstaatssekretärin glaubt an "sicheren Schulstart"

Am Montag geht es nach den Weihnachtsferien wieder in der Schule los - bei rasant steigenden Corona-Infektionszahlen. Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) ist überzeugt, dass "dem sicheren Schulstart nichts im Wege" stehe. Im APA-Interview plädierte sie außerdem dafür, bei der Impfpflicht Jugendliche nicht sofort zu bestrafen, sondern noch einmal zu beraten. Dem Wiener Bürgermeister empfiehlt sie, sich mit den Aktivisten des Lobau-Camps an einen Tisch zu setzen.