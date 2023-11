Eishockey Österreich kassiert bei Deutschland-Cup 1:7 gegen Slowakei

Bader sah eine mehr als schwache Vorstellung Foto: APA/dpa/Archiv

Ö sterreichs Eishockey-Nationalteam hat zum Auftakt des Deutschland-Cups eine deutliche Abfuhr kassiert. Die Slowakei siegte am Donnerstag in Landshut gegen die ÖEHV-Auswahl mit 7:1 (4:0,2:1,1:0). Das Ehrentor für die Mannschaft von Teamchef Roger Bader erzielte Nico Feldner (25.) zum zwischenzeitlichen 1:4. Für Österreich geht es am Samstag gegen Vize-Weltmeister Deutschland (18.00/live ORF Sport+) weiter, zum Abschluss ist am Sonntag (11.00) Dänemark der Gegner.