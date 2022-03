Österreich könnte in Eishockey-A-WM aufrücken

"Ob wir bei der A-WM oder wie ursprünglich geplant bei der WM Division IA spielen werden, ist aktuell offen. Diese und weitere Fragen, wird die IIHF in den kommenden Tagen klären", so Bader. Der Weltverband IIHF hatte am Montag entschieden, Mitfavorit Russland und Belarus aufgrund des Einmarsches in der Ukraine von der WM und allen anderen internationalen Bewerben auszuschließen. Bereits zuvor hatte WM-Ausrichter Finnland festgelegt, dass man die beiden Nationen nicht teilnehmen lassen werde.