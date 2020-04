Manager sehen sich für Coronakrise gut gerüstet .

Teilweise überraschende Antworten hat eine aktuelle EY-Umfrage bei Führungskräften in Österreich gebracht. Während das Bild großer Teile der heimischen Wirtschaft in der Öffentlichkeit in den letzten Wochen von Hilferufen und Durchhalteparolen geprägt ist, versprühen die befragten Manager trotz der schweren Wirtschaftskrise eher Selbstbewusstsein und Zuversicht.