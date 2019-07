Die Regierung kann hinsichtlich der Verordnung erst an diesem Mittwoch tätig werden, da an diesem Tag der bereits vom Nationalrat gefasste Neuwahlbeschluss in Kraft tritt. Dieser wurde im Plenum bereits vor drei Wochen (am 12. Juni) abgesegnet. Festgehalten wurde darin auch, dass die Neuwahlen "im September" liegen sollen. Der 29. September war bereits damals so gut wie fix: Denn SPÖ und FPÖ sorgten mittels Abänderungsantrag dafür, dass der Neuwahlbeschluss eben erst an diesem Mittwoch in Kraft tritt. Mit der notwendigen Frist bis zur Wahl geht sich damit nur der letzte Sonntag im September als Wahltermin aus.

Medienöffentlich ist die Regierungssitzung am Mittwoch neuerlich nicht. Für Ende der Woche ist aber ein "Medienbriefing" von Regierungssprecher Alexander Winterstein geplant - ähnlich jenem, welches er erstmals am vergangenen Donnerstag abgehalten hatte.