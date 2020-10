Er steht somit weitere drei Jahre an der Spitze der Interessensgemeinschaft. "Gerade in diesen unsicheren Zeiten ist Kontinuität eine unserer Stärken", so Muchitsch in einer Aussendung am Donnerstag. Es gelte nun u.a. die Museumslandschaft langfristig abzusichern.

Der Museumsbund Österreich ist eine nationale Dachorganisation und arbeitet für alle österreichischen Museen, unabhängig von deren Größe oder inhaltlicher Positionierung, sowie für alle mit Museumsangelegenheiten befassten regionalen Einrichtungen in den Bundesländern. Der ehrenamtliche Vorstand vertritt überregional und bundesländerübergreifend die Interessen österreichischer Museen und ihrer Mitarbeiter.