Neue NEOS-Chefin geht auf Sommertour .

Die neue NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger startet kommende Woche eine Tour durch Österreich. Bis in den September hinein sind Termine geplant, beginnen wird die Reise in Bregenz und Salzburg. Als Zeichen für ein "friedliches und weltoffenes Europa der Haltung" sind auch Tourstopps in Brüssel und Bayern geplant. Im Zentrum stehe dabei der direkte Kontakt zu Bürgern.