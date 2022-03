Österreich-Radrundfahrt im Juli mit Glockner-Etappe

Werbung

An der Spitze des Organisationsteams stehen Tour-Direktor Werner Kuhn, der ehemalige Radsportler war in seiner Vergangenheit auch Manager des SK Rapid Wien, sowie Christoph Ziermann. "Die Österreich-Rundfahrt mit allen ihren Emotionen, ihren Helden und Dramen, ihren Fans und deren Enthusiasmus wurde über Jahrzehnte zu einem Monument des Radsports. Dieses Monument Schritt für Schritt wieder herzustellen ist unser aller Ziel", wird Kuhn in einer Aussendung zitiert.

Fünf Etappen sind geplant, Details werden in den nächsten Wochen präsentiert. Es ist eine Rundfahrt der UCI-Kategorie 2.1, neben der Hoffnung auf ein attraktives, internationales Teilnehmerfeld haben auch die heimischen Continental-Teams die Möglichkeit, dabei zu sein. Die bisher letzte Auflage 2019 gewann der Belgier Ben Hermans.

"Die Österreich-Rundfahrt ist und bleibt das größte und bedeutendste heimische Radsportereignis. Unser Ziel ist es, den Stellenwert und die Qualität der Rundfahrt nach und nach weiterzuentwickeln. Wenngleich es nach der zweimaligen Absage vor allem gilt, sehr behutsam mit der Rundfahrt und deren Neustart umzugehen", erklärte ÖRV-Präsident Harald J. Mayer.

Etappenplan der Österreich-Radrundfahrt 2022 (2. bis 6. Juli): Bad Tatzmannsdorf - Wolfsberg (168 km), Seeboden - Großglockner - St. Johann-Alpendorf (167), St. Johann-Alpendorf - Bad Ischl (105), Bad Schallerbach - Sonntagberg (156), Marchegg - Wien (110).