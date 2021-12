Reger Zulauf zu Corona-Demos in Wien

Regen Zulauf gab es Samstag Mittag zu diversen Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in Wien. Die meisten Personen bewegten sich von verschiedenen Sammelpunkten bzw. in Gruppen in Richtung Heldenplatz, wo die größte Versammlung stattfinden soll. Erwartet wird, dass sich der größte Teil der Demonstranten am Ring zusammenschließen wird - um 16 Uhr will man dann um den Ring ziehen. Rund 1.200 Polizisten sind im Einsatz.