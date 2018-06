Regierung trifft Kollegen aus Bayern .

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit tagt die Regierung außerhalb der Bundeshauptstadt. Nach Brüssel ist am Mittwoch Linz für einen Ministerratsausflug an der Reihe, der übrigens per Zug bestritten wird. Vom Ministerrat selbst sind keine größeren Beschlüsse zu erwarten. Direkt im Anschluss kommt es zu einem nicht undelikaten Treffen der österreichischen mit der bayerischen Regierung.