Die bereits seit mehreren Jahren laufende Kampagne soll Bewusstsein schaffen, warum es wichtig ist, sich der Ereignisse vor mehr als sieben Jahrzehnten zu erinnern. Als Sinnbild für die Gräuel des Holocaust gilt das NS-Vernichtungslager Auschwitz, das vor 75 Jahren von Truppen der Roten Armee befreit wurde. Der Tag der Auschwitz-Befreiung wird seit dem Jahr 2006 weltweit als Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust begangen.

"Am 27. Jänner gedenken wir der über sechs Millionen jüdischen Opfer des Holocaust. Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Welt diese Gräuel niemals vergisst und entschlossen gegen alle Formen von Antisemitismus und Antizionismus ankämpft", schrieb Bundeskanzler Kurz am Sonntagabend unter sein #WeRemember-Foto.

Anlässlich des Holocaust-Gedenktages am Montag hat Kurz dann noch einmal den Opfern gedacht. Dies sei nach 75 Jahren "wichtiger denn je". Auch müsse weiter gegen "alle Formen des Antisemitismus sowie Antizionismus" angekämpft werden, erklärte der Bundeskanzler.

"Wir müssen aus den Gräueltaten der Shoah die richtigen Konsequenzen für die Gegenwart und Zukunft ziehen und uns der Geschichte ehrlich und vorbehaltlos stellen. Für Antisemitismus, Rassismus und Hetze darf es niemals Platz in unserer Gesellschaft geben.", so Kurz. Es sei "unsere Pflicht", antisemitischen Tendenzen "im In- und Ausland entschieden entgegenzutreten."

Bereits am Freitag hatten Vizekanzler Kogler sowie seine Grüne Regierungskolleginnen Alma Zadic, Rudolf Anschober und Ulrike Lunacek Tweets mit #WeRemember-Fotos versendet. "Nie wieder. Es ist unser aller Pflicht, die Geschichte zu kennen und heute geschlossen denen entgegenzutreten, die Rassismus und Antisemitismus salonfähig machen wollen. Denn der von den Nationalsozialisten organisierte Massenmord darf nie vergessen werden", so Kogler.

"Die Geschichte hat gezeigt; das große Böse kommt in vielen kleinen Schritten. Die Shoah darf sich nicht wiederholen und es liegt in unser aller Verantwortung, die Erinnerung wach zu halten u die Vorzeichen rechtzeitig zu erkennen", schrieb Justizministerin Zadic. Sozialminister Anschober forderte: "Wir müssen die Geschichte an künftige Generationen weitergeben und vereint gegen Hetze und Spaltung auftreten." Ähnlich äußerte sich auch Lunacek, die betonte: "Verbrechen gegen die Menschlichkeit dürfen niemals vergessen werden."

ÖGB-Präsident Katzian betonte: "Gewalt und Rassismus sind keine Phänomene der Vergangenheit, sondern tägliche Herausforderung. Niemals vergessen!"