Religiösen Extremisten drohen bis zu zwei Jahre Haft .

Wer eine "religiös motivierte extremistische Verbindung" gründet oder sich in einer solchen "führend betätigt" soll in Österreich künftig mit bis zu zwei Jahren Haft betraft werden. Das sieht die der APA vorliegende Strafrechtsnovelle vor, die Teil des "Anti-Terror-Pakets" der Regierung ist und am Freitag in Begutachtung gehen soll. Darin vorgesehen ist auch die Möglichkeit der elektronischen Überwachung - Stichwort Fußfessel - für die Zeit der Bewährung.