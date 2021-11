Seit 15. November über 300.000 Corona-Kontrollen

Seit der Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Österreich am 15. Februar hat die Polizei bis gestern, Freitagfrüh, bundesweit mehr als 300.000 Kontrollen durchgeführt. Damals war zunächst der "Lockdown für Ungeimpfte" in Kraft getreten, gefolgt eine Woche später vom vierten bundesweiten Corona-Lockdown. Seither wurden mehr als 2.500 Anzeigen erstattet und Organmandate wegen Verstößen gegen die Covid-Vorschriften erlassen, teilte das Innenministerium am Samstag mit.