Studienabbruchsquoten unverändert hoch .

Die Studienabbruchsquote an den Universitäten ist trotz zahlreicher Initiativen unverändert hoch. Über alle Unis gerechnet liegt sie seit dem Studienjahr 2012/13 bei rund 52 Prozent, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP). Nach Studienrichtungen am höchsten ist sie in den Geisteswissenschaften und Künsten mit rund zwei Drittel.