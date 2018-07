Der Profi aus dem Roompot-Team gewann am Mittwoch nach 93 teils verregneten Kilometern von Matrei in Osttirol auf das Fuscher Törl in einer Soloankunft vor dem Russen Alexander Foliforow (Gazprom).

Der Belgier Ben Hermans (Israel Cycling Academy) behielt die Führung im Gesamtklassement vor dem Österreicher Hermann Pernsteiner (Bahrain Merida). Bester Österreicher war am Glockner Riccardo Zoidl (Felbermayr Wels) als Sechster unmittelbar vor Hermans und Pernsteiner.