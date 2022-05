Österreich-Trend ÖVP-Wähler bevorzugen Nehammer als Parteichef vor Kurz

Nehammer ist bei ÖVP-Wählern beliebter als Kurz. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

B undeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird am 14. Mai auf einem Bundesparteitag in Graz offiziell zum neuen Chef der Volkspartei gekürt. Bei den ÖVP-Wählern liegt er mittlerweile in der Gunst klar vor seinem Vorgänger, Altkanzler Sebastian Kurz. 48 Prozent sehen Nehammer für den Spitzenposten in der Partei als am besten geeignet, nur noch 27 Prozent geben Kurz den Vorzug, wie aus dem "Österreich-Trend" des Hajek-Instituts für die APA und ATV hervorgeht.