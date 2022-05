Österreich Unternehmen beklagen immer größeren Fachkräftemangel

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Der Arbeitskräftemangel trifft besonders Gastronomie und Tourismus Foto: APA

E ine Umfrage unter Betrieben zeigt laut Wirtschaftskammer, dass der Fachkräftemangel so präsent ist, wie nie zuvor. Dieser werde zum Arbeitskräftemangel, die Betroffenheit gehe quer durch alle Branchen - am stärksten wirke er sich in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft aus. Das Problem werde sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen. Die WKÖ will als Hebel dagegen die Reform der Arbeitslosenversicherung und Rot-Weiß-Rot-Karte sehen.