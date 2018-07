Während die Lkw, die nach Deutschland fahren wollen, am Brenner abgefangen werden und zurück nach Italien geschickt werden, überprüft die Polizei den Italientransit auf der Kontrollstelle Kundl (Bez. Kufstein). Dort mussten am Samstag acht Chauffeure ihren Lkw abstellen und eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Sie werden angezeigt. In der Vorwoche hatten zehn Kollegen dieses Schicksal geteilt.

Das ausgeweitete Fahrverbot für Transit-Lkw in Richtung Deutschland gilt an den Samstagen im Juli und August von 7.00 bis 15.00 Uhr. Anschließend beginnt das Wochenendfahrverbot. In Richtung Italien gibt es diese Regelung schon seit längerem. Die Polizei kündigte an, die Fahrverbote auch in den nächsten Wochen zu kontrollieren.