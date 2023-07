Österreicher-Partien in Wimbledon wegen Regens vertagt

Thiem war ausgezeichnet ins Match gestartet. Der Unterschied zwischen ihm als Nummer 91 und Tsitsipas als Nummer 5 der Welt war nicht zu sehen. Mit einem Aufschlag-Spiel zu Null zeigte Thiem gleich, dass er bei seinem siebenten Antreten in Wimbledon, dem ersten als Grand-Slam-Sieger und seit vier Jahren, nicht nervös war. Mit der zweiten Breakchance stellte der 29-Jährige, der auch mit satten Grundlinienschlägen überzeugte, auf 4:2 und zu Null auf 5:2.

Eine Mini-Regenunterbrechung im achten Game kündigte schon an, was danach kommen sollte. Nach 33 Minuten nutzte der 29-jährige Niederösterreicher aber den zweiten Satzball zum 6:3. Tsitsipas eröffnete danach Satz zwei, der bis zum 4:3 ausgeglichen und ohne Break verlief. Dann kam nach bis dahin 59 Minuten Spielzeit die längere Regenpause.

Während auf dem Centre Court und Court 1 jeweils überdacht weitergespielt wurde, stellten die Organisatoren das dichte Programm für Mittwoch zusammen. Für den war ursprünglich eigentlich die Hälfte aller Zweitrunden-Partien vorgesehen gewesen, noch ist aber in etwa die Hälfte aller Auftakt-Matches zu spielen oder zu Ende zu bringen. Das betrifft neben Thiem gegen Tsitsipas und dem bei 4:6 am Montag abgebrochenen Match Grabher gegen Danielle Collins (USA) auch die Duelle von Sebastian Ofner mit Jiri Lehecka (CZE) und von Dennis Novak mit Milos Raonic (CAN).