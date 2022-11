Tennis Österreichs Frauen liegen gegen Lettland 1:2 zurück

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Kraus am Samstag gegen Ostapenko chancenlos Foto: APA/EVA MANHART

Ö sterreichs Tennis-Frauen sind im Play-off-Länderkampf gegen Lettland mit 1:2 in Rückstand geraten. Sinja Kraus war am Samstag im insgesamt dritten Einzel beim Billie Jean King-Cup in Schwechat gegen Jelena Ostapenko letztlich chancenlos. Die erst 20-jährige Wienerin unterlag der Weltranglisten-18., die am Vortag gegen Tamira Paszek erst nach Abwehr zweier Matchbälle gewonnen hatte, trotz Satzgewinn klar mit 0:6,6:3,1:6.