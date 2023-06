Österreichs Leichtathletik-Team steigt in EM-Division 2 auf

Die rot-weiß-rote Equipe hielt am Schlusstag in Chorzow mit gesamt 473,50 Punkten hinter Irland (494) Rang zwei, auch das drittplatzierte Israel (434) wird 2025 in Madrid in Division 2 dabei sein. Team-EM-Medaillen gibt es nur in der für Freitag bis Sonntag angesetzten Division 1. Allerdings werden auch über die Divisionen Einzelmedaillen vergeben.

Nach drei österreichischen Disziplinen-Siegen am Dienstag und deren vier am Mittwoch wurden es am Donnerstag zwei. Victoria Hudson siegte im Speerwurf mit 60,27 m überlegen, die über 400 m ebenfalls für die WM in Budapest qualifizierte Susanne Gogl-Walli setzte sich über 200 m in 23,09 Sek. durch. Zweite Ränge holten Hochspringer Lionel Afan Strasser, Speerwerfer Matthias Lasch, Andreas Vojta über 5.000 m und die Mixed-Staffel über 4 x 400 m. Markus Fuchs belegte über 200 m Rang drei.