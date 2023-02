Hockey Österreichs Männer-Team bei Hallen-Hockey-WM im Semifinale

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Michael Körper traf erneut entscheidend /Archivbild. Foto: APA/dpa

Ö sterreichs Hockey-Nationalteam der Männer steht bei der Hallen-WM in Pretoria im Semifinale. Im Viertelfinale feierte die ÖHV-Truppe am Freitag mit einem hart erkämpften 2:0 (0:0) gegen Argentinien den sechsten Sieg im sechsten Spiel im Turnierverlauf. Die Tore erzielten Fabian Unterkircher und Michael Körper. Um den Finaleinzug geht es am Samstagvormittag gegen den Iran. Österreichs Frauen-Team spielt ab 15.00 Uhr MEZ gegen die Ukraine um den Einzug ins Semifinale.