Tag der Pflege: Anschober verspricht Weiterentwicklung .

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat anlässlich des "Internationalen Tags der Pflege" am Dienstag eine Weiterentwicklung des österreichischen Pflegesystems versprochen. Das sei ein zentrales Anliegen der Bundesregierung und "dieses werden wir mit aller Kraft verfolgen," sagte Anschober in einer Aussendung am Montag.