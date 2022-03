Wintersport ÖSV-Adler mit 194 Punkten Vorsprung ins Saisonfinale

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Die Slowenen jubeln in Planica weiter - Auch Sieg im Teambewerb Foto: APA/AFP

Das slowenische Skiflug-Fest ist am Samstag beim Weltcup-Finale in Planica weitergegangen. Nach dem Vierfach-Sieg der Gastgeber am Vortag im ersten von zwei Einzelbewerben holten die favorisierten Slowenen in der Besetzung Ziga Jelar, Peter Prevc, Timi Zajc und Anze Lanisek auch den Sieg im Teambewerb. Das Quartett gewann mit 24,2 Zählern Vorsprung auf Norwegen. Österreichs Equipe Michael Hayböck, Daniel Tschofenig, Manuel Fettner und Stefan Kraft wurde Dritter.