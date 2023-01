ÖSV Kombinierer Lamparter und Rehrl springen zu Doppelsieg

Lamparter sprang in Klingenthal nach ganz vorne Foto: APA/BARBARA GINDL

J ohannes Lamparter und Franz-Josef Rehrl haben beim speziellen ersten Weltcup-Bewerb der Nordischen Kombinierer in Klingenthal einen ÖSV-Doppelsieg gelandet. Bei wechselnden Windverhältnissen schafften beide am Sonntag in der Früh noch den Sprung nach ganz vorne. Der Bewerb hatte wegen Windböen am Samstag mit dem Langlaufrennen begonnen. Lamparter und Rehrl hatten da die Ränge vier und 23 belegt.